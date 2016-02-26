استاندارخراسان شمالی وامام جمعه بجنوردرای خود رابه صندوق انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه هفتم اسفند ماه، سید علی اکبرپرویزی و حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی با حضور در صندوق مستقر در مسجد انقلاب بجنورد آرای خود را به صندوق انداختند.

امام جمعه بجنورد پس از انداختن رای خود به صندوق انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به عنوان روزحماسی و پر از شور و نشاط برای مردم و نظام اسلامی توصیف کرد و اظهارداشت: مردم ایران اسلامی پس از ۳۷ سال از انقلاب همچنان در پیروی از ولایت، از آرمان‌ها و ارزش‌های نظام اسلامی حمایت می‌کنند.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی اظهار کرد: مردم عزیز ما راهی که از اول انقلاب در پیش گرفته‌اند با حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب ادامه می‌دهند.

وی اظهار داشت : ملت بزرگ ایران و مردم خراسان شمالی امروز با حضور خود در پای صندوق‌های رای به دشمنان ثابت خواهند کرد که ملت بزرگ ایران همیشه در صحنه است.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی افزود: ملت ایران ملتی استکبار ستیزند و امروز هم روز سختی برای استکبار و دشمنان این کشورخواهد بود و حضور گسترده و حداکثری مردم در این انتخابات آنان را مایوس تر از همیشه خواهد کرد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی به دشمنان نظام اسلامی توصیه کرد که با ملت ایران مبارزه نکنند، چرا که ملت ایران هرگز در مقابل استکبار و زورگویان عالم کوتاه نخواهد آمد و همواره پیروز میدان خواهد بود.

استاندار خراسان شمالی نیز بعد از انداختن رای خود به صندوق، در جمع خبرنگاران گفت: امیدوارم که امروز مردم با حضور با شکوه و با نشاط خود دشمنان نظام اسلامی را نا امید و عزت و سربلندی نظام را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت برسانند.

پرویزی رای به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری را رای به نظام اسلامی دانست و با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: حضور در انتخابات و رای دادن به نامزدهای اصلح برای تعیین سرنوشت کشور یک وظیفه ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین صبح امروز دو تن از نامزدهای خبرگان رهبری آیت الله حبیب الله مهمان نواز نماینده فعلی مجلس خبرگان رهبری و آیت الله علی محمدی دیگر نامزد این مجلس، فرماندهان انتظامی و جمعی از مدیران کل و شخصیت‌ها و روحانیون با حضور در صندوق رای مستقر در مسجد انقلاب این شهر نیز رای خود را به صندوق انداختند.

براساس اعلام وزارت کشور رای گیری در ۸۲۵ حوزه انتخابیه خراسان شمالی تا ساعت ۱۸ روز جمعه هفتم اسفندماه ادامه دارد.