۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۶

نماینده ولی فقیه در گلستان رای خود را به صندوق انداخت

گرگان- نمانیده ولی فقیه در استان گلستان رای خود را در صندوق سیار انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، صبح جمعه رای خود را صندوق سیار انداخت. وی با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن تاکید بر اهمیت داخلی و خارجی انتخابات هفتم اسفند، گفت: این روز بزرگ را به همه ملت ایران به خصوص هم استانی ها تبریک می گویم و امیدوارم همه افتخار حضور در انتخابات را داشته باشند.

امام جمعه گرگان، افزود: این دو انتخابات بسیار مهم است زیرا کسانی انتخاب می شوند که در مسائل مهم کشور تصمیم ساز هستند به همین دلیل وظیفه هر ایرانی است که در انتخابات شرکت کند و افراد اصلاح را انتخاب کند.

وی ادامه داد: از جهات بین المللی هم این مساله مهم است زیرا حضور حداکثری در انتخابات نشانه این است که نظام و جمهوری اسلامی در اکثریت قاطع جایگاه دارد و این بسیار مهم است.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: با توجه به جنگ نرمی که دشمن راه انداخته، مهمترین اسلحه ما در این نظام مردم هستند. وقتی آن ها ببینند چنین اسلحه قوی نظام جمهوری اسلامی دارد، هم از نظر داخلی و هم خارجی مهم است.

