نگرانی از فزونی عرضه قیمت جهانی نفت را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «مارکت واچ»، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی منطقه آسیا در روز جمعه به دلیل عدم رسیدن توافق میان تولیدکنندگان نفت بر سر کاهش تولید و نگرانی از فزونی عرضه، با روند نزولی آغاز بکار کرد.

در همین حال قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه آوریل با ۱۲ سنت کاهش به رقم ۳۵ دلار و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید؛ ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا برای تحویل در مدت زمان مشابه با ۱۰ سنت کاهش در برابر ۳۳ دلار و ۵ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

بر همین اساس، براساس تازه ترین آمار منتشر شده از تولید نفت اوپک در ماه ژانویه، تولید اعضای آن به ۳۲ میلیون ۳۴۰ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با ماه قبل از آن یعنی دسامبر ۱۳۱ هزار بشکه در روز بیشتر بود.

همچنین تولید نفت عربستان سعودی در ماه ژانویه به ۱۰.۱ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به ماه قبل از آن تقریبا ۴۴ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد و تولید نفت روسیه در ماه گذشته میلادی ۱۰.۸۸ میلیون بشکه در روز گزارش شده است.