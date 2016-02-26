امنیت و آرامش خوبی در انتخابات مازندران برپاست

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح جمعه در نشست با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات بیان داشت: همکاران ما در سه هزار و ۴۵ شعبه اخذ رأی آماده رأی گیری هستند و همه امکانات برای حضور باشکوه کرده استان فراهم‌شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هزار و ۳۰۳ شعبه شهری و ۱۷۴۲ شعبه روستایی است و تلاش داشیم تعدادهای صندوق‌های سیار را تا جایی که ممکن است کم کنیم و با این وجود ۵۶۲ صندوق سیار روستایی و ۵۸ صندوق سیار شهری در استان تعبیه‌شده است و صندوق‌های سیار روستایی آرای مردم چند روستا جابجا می‌شوند.

استاندار مازندران بیان داشت: از مجموع بیش از ۳.۲ میلیون نفر جمعیت استان دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و برای این منظور نیز تمهیدات خاصی انجام‌شده است و در این دوره انتخابات سعی شده از نیروی مردمی و اقشار مختلف استفاده شود و در این راستا، سه هزار و ۴۵۰ نفر به‌عنوان بازرس انتخابات فعالیت دارند.

استاندار مازندران بیان داشت: درمجموع شش هزار و ۹۰ صندوق رای آرای مردم استان را جمع آوری می کنند و سه هزار و ۴۵۰ نفر بازرسی از شعبات را انجام می‌دهند.

وی با عنوان اینکه در جمهوری اسلامی هرسال به‌طور متوسط یک انتخابات داشتیم گفت: انتخاباتی تجلی جمهوری اسلامی و جمهوریت نظام است و خوشبختانه تمام ارکان کشور امروز توسط مردم انتخاب می‌شوند.

استاندار مازندران از مردم استان درخواست کرد تا به شکل باشکوه در صندوق‌های رأی حضور یابند.