به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد حسینی شاهرودی امروز جمعه بعد از واریز رای خود درصندوق اخذ رای در شعبه ۲۷ واقع در مسجد جامع سنندج در جمع خبرنگاران استان گفت: حضور و مشارکت مردم در انتخابات باعث تقویت انسجام و ایجاد شور و نشاط ملی می شود.

وی با بیان اینکه پیام اصلی انتخابات نمایش وحدت و حمایت از نظام اسلامی است، عنوان کرد: بی شک مردم با حضور خود در این دوره از انتخابات وحدت و انسجام خود را به گوش جهانیان می رسانند.

وی با اشاره به اینکه مجلس یکی از تاثیرگذارترین نهادهای انقلاب اسلامی است، اظهارداشت: با توجه به جایگاه نظارتی و تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی به هر میزان مردم مشارکت بیشتری در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشند شاهد توسعه بیش از پیش کشورمان خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: امیدواریم امروز مردم استان هم صدا با سایر مردم اقصی نقاط کشورمان حضور باشکوه در پای صندوق های رای داشته باشند.