۲۲۰۰ بازرس در کرمان بر انتخابات نظارت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان اظهار کرد: انتخابات با دو هزار و ۱۶۴ شعبه اخذ رای با آمادگی کالم در سراسر استان در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: امیدواریم این انتخابات با حضور پرشکوه مردم همراه باشد و موج انسانی رای پای صندوق های بیایند و برگ درخشان دیگری در تاریخ انقلاب ثبت شود.

رزم حسینی تصریح کرد: امروز ملت ایران بعد از توفیقات مهم و تاریخی در برجام با حضور در پای صندوق های رای فصل جدید و پیروزی دیگری در حرکت توسعه ای کشور رقم می زنند.

استاندار کرمان تصریح کرد: از آنجا که مردم همواره انتخاب خوب را انجام می دهند امیدواریم این حضورشان نیز منجر به انتخاب نمایندگان اصلح برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شود.

رزم حسینی از مشارکت ۳۳ هزار نفر برای برگزاری انتخابات در استان کرمان خبر داد و تاکید کرد: طی چند ماه گذشته ستاد انتخابات استان کرمان برای برگزاری انتخابات باشکوه برنامه ریزی دقیق انجام داده است.

وی از حضور حدود دو هزار و ۲۰۰ بازرس در پای صندوق های رای استان کرمان خبر داد و افزود: این افراد از بطن جامعه انتخاب شده اند که دارای تجربه بوده و آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

رزم حسینی از طراحی سامانه مربوط به شکایات انتخاباتی خبر داد و افزود: مردم می توانند تخلفات انتخاباتی را به این سامانه گزارش کنند.

وی عنوان کرد: همچنین صندوق های سیار برای مناطق صعب العبور که امکان استقرار شعب ثابت وجود نداشت در نظر گرفته شده است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تعداد واجدین شرایط رای دادن در استان کرمان را دو میلیون و ۸۳ هزار و ۸۷۸ نفر عنوان و تصریح کرد: از این تعداد ۱۲۰ هزار و ۱۷۳ نفر رای اولی هستند.