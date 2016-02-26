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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۲

معاون استاندار گلستان:

حضور گسترده مردم در ساعات اولیه نشانگر اعتقاد وافر به نظام است

حضور گسترده مردم در ساعات اولیه نشانگر اعتقاد وافر به نظام است

گرگان- معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با بیان اینکه حضور مردم در ساعات اولیه باشکوه بوده است، گفت: مردم به جمهوری اسلامی اعتقاد وافر دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، صبح جمعه، در مسجد جامع گرگان حضور یافت و رای خود را درون صندوق های رای انداخت. او در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز هفتم اسفندماه برگ زرین دیگری را در تاریخ جمهوزی اسلامی رقم خواهد زد. مردم ولایتمدار استان گلستان با حضوری که در انتخابان دارند پاسخ محکمی به دشمنان انقلاب اسلامی می دهند.

وی اظهار کرد: در استان گلستان ۱۳۳۲ شعبه اخذ رای در ۶ حوزه و در ۱۴ شهرستان ایجاد شده است.

طهماسبی افزود: یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۵۰ نفر در استان گلستان واجد شرایط برای رای دادن هستند. در انتخابات امسال ۵۷ هزار رای اولی به پای صندوق های رای می روند و برای نخستین بار رای خود را درون صندوقها می اندازند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان در رابطه با تمدید ساعت رای گیری هم صحبت کرد و گفت: انتخابات از ساعت هشت صبح آغاز شده و تا ساعت ۶ بعدازظهر ادامه دارد. در صورتی که حضور مردم در ساعات پایانی ادامه داشته باشد، با کسب اجازه از وزارت کشور ساعت رای گیری تمدید خواهد شد.

کد مطلب 3566024

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