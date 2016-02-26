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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴

استاندار کرمانشاه رای خود را به صندوق انداخت

استاندار کرمانشاه رای خود را به صندوق انداخت

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه ساعتی پس از آغاز مراسم رای گیری رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله رازانی استاندار کرمانشاه پیش از ظهر امروز جمعه و ساعاتی پس از آغاز مراسم رای گیری با حضور در دبیرستان دخترانه استقلال رای خود را به صندوق انداخت.

وی پس از انداختن رای خود در صندوق در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پیام انتخابات و پیام حضور مردم ایران در پای صندوق های رای پیام پایداری و عزت کشور است.

رازانی پیام دیگر انتخابات را امید برای نسل جوان دانست و افزود: انتخابات در ذات خود یک پدیده سیاسی است که در داخل کشور پیام مثبتی را القا خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: ایران کشوری با مشخصات سوق الجیشی و داعیه عقیدتی و سیاسی در جهان بوده و پیام انتخابات ملت ما برای کشورهای دیگر واضح و مثبت است.

کد مطلب 3566025

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