تاکنون مشکل خاصی از شعب اخذ رأی در تهران گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین چاووشی صبح جمعه و در جریان حضور در شعب اخذ رأی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده، بیشتر شعب اخذ رأی فعالیت خود را به موقع آغاز کرده و مردم توانستند آرای خود را به صندوق بیاندازند.

رییس ستاد انتخابات استان تهران افزود: خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر بروز مشکل در شعب شهر تهران گزارش نشده است.

وی با اشاره به این نکته که مردم حضور پرشور در انتخابات داشته اند، ادامه داد: حضور مردم در ساعات اولیه آغاز رأی گیری گسترده بوده است.

چاووشی ادامه داد: حضور مردم تا این لحظه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بسیار خوب بوده است.

گفتنی است رییس ستاد انتخابات استان تهران نیز رأی خود را در ساعات اولیه رأی گیری به صندوق انداخت.