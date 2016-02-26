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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

رییس ستاد انتخابات استان تهران:

تاکنون مشکل خاصی از شعب اخذ رأی در تهران گزارش نشده است

تاکنون مشکل خاصی از شعب اخذ رأی در تهران گزارش نشده است

تهران-رییس ستاد انتخابات استان تهران گفت: تاکنون مشکل خاصی از شعب اخذ رأی در تهران گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین چاووشی صبح جمعه و در جریان حضور در شعب اخذ رأی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده، بیشتر شعب اخذ رأی فعالیت خود را به موقع آغاز کرده و مردم توانستند آرای خود را به صندوق بیاندازند.

رییس ستاد انتخابات استان تهران افزود: خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر بروز مشکل در شعب شهر تهران گزارش نشده است.

وی با اشاره به این نکته که مردم حضور پرشور در انتخابات داشته اند، ادامه داد: حضور مردم در ساعات اولیه آغاز رأی گیری گسترده بوده است.

چاووشی ادامه داد: حضور مردم تا این لحظه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بسیار خوب بوده است.

گفتنی است رییس ستاد انتخابات استان تهران نیز رأی خود را در ساعات اولیه رأی گیری به صندوق انداخت.

کد مطلب 3566026

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