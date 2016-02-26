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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری:

مشارکت آگاهانه حق هر ایرانی است

مشارکت آگاهانه حق هر ایرانی است

اردبیل – نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری تأکید دارد که مشارکت آگاهانه در انتخابات حق قانونی و شرعی هر ایرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابراهیم سید حاتمی صبح جمعه با حضور در شعبه اخذ رأی مسجد قدس اردبیل تصریح کرد: انتخابات از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه انتخابات جلب مشارکت مردم در سرنوشت خود است، متذکر شد: اینکه ما افراد اصلحی را روانه مجلس خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی کنیم، حق قانونی و شرعی ما است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری افزود: در طول انتخابات دوره‌های قبل همواره حضور پرشور مردم خالق حماسه بوده و در این دوره از انتخابات نیز حضور پرشور مردم احساس می‌شود.

سید حاتمی با تأکید به اینکه این انتخابات نمایش عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: علاوه بر این مشارکت گسترده مردم می‌تواند دشمنان اسلام و کشور را مأیوس سازد.

وی خواستار حضور شهروندان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شد و تأکید کرد: باید با حضور پرشور خود خالق حماسه سیاسی باشیم و ترفندهای دشمنان را خنثی سازیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از عوامل برگزاری انتخابات در استان اردبیل، شور و شعف مردم در ساعات اولیه انتخابات را قابل‌توجه توصیف کرد.

کد مطلب 3566027
محمد میرزایی ناطق

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