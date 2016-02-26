به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی صبح جمعه در حاشیه به صندوق انداختن رای خود در شعبه ۷۲ واقع در مجتمع آموزشی قائم شهر زنجان در جمع خبرنگاران، به لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اشاره کرد و افزود: آن چه امروز مهم است حضور در صحنه انتخابات است و معیارها برای انتخاب اصلح همان هایی است که مقام معظم رهبری و صاحب نظران اعلام کرده اند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه کاندیداهای انتخاباتی به اندازه توانایی ها و برنامه های خود را معرفی کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، گفت: افرادی که برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی و خبرگان انتخاب شده اند صلاحیت لازم را داشته اند که از سوی شورای نگهبان تایید شده اند و باید مردم با بابصیرت نماینده خود را انتخاب کنند.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: مردم زنجان در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه حماسه بزرگی را خلق کردند و امروز باز هم با حضور پرشور خود در صحنه انتخابات حماسه سیاسی بزرگی را رقم خواهند زد.

وی گفت: مردم زنجان در مقاطع مختلف در عرصه های سیاسی و اجتماعی پیشتاز بودند و این بار هم حماسه بزرگ سیاسی را به دشمنان نشان خواهند داد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان از هوا داران و کاندیداها خواست همانند قبل از انتخابات بازهم بعد از فردای انتخابات با هم رفیق باشند و برای اعتلای نظام تلاش کرده و با هم همفکری کنند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: تا امروز روز رقابت بود و همه در برابر قانون تسلیم هستیم و باید از فردای انتخابات همه با هم رفاقت ها را آغاز کنند.