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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۳۲

شهردار مشهد:

حضور پر شور مردم در انتخابات موجب روسیاهی استکبار شد

حضور پر شور مردم در انتخابات موجب روسیاهی استکبار شد

مشهد- شهردار مشهد گفت: حضور پر شور مردم از نخستین ساعت صبح امروز در شعبات اخذ رای موجب روسیاهی استکبار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی صبح جمعه در محل شعبه اخذ رای مسجد فقیه سبزواری مشهد مقدس اظهار کرد: حضور پر شور مردم در انتخابات حاوی دو پیام اصلی برای استکبار است.

وی بیان کرد: نخستین پیام برای استکبار روسیاهی به همراه داشت زیرا غربی ها از ماه ها قبل با تبلیغات سوء سعی کردند تا حضور مردم را کمرنگ نشان دهند اما حضور مردم از همین ذقایق ابتدایی صبح نشان داد که توطئه های آنها هیچ تاثیری نداشته است و این حضور موجب روسیاهی آنها شد.

شهردار مشهد بیان کرد: همچنین دومین پیامی که امروز ملت ایران برای استکبار و غربی ها فرستادند این بود که اتحاد دارند و همواره در تمامی صحنه ها از ولایت فقیه و نظام اسلامی حمایت خواهند کرد.

مرتضوی با بیان اینکه این حضور مسئولیت مدیران و خدمتگزاران را سنگین تر می کند بیان کرد: بنده هنگامی که حضور پر شور مردم را در صف ها مشاهده کردم در واقع احساس عجز کرده و لذا امیدوارم که بتوانم در برابر این مسئولیت سنگینی که مردم بر دوش ما گذاشتند سربلند شویم.

کد مطلب 3566034

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