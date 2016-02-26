۹۳ نامزد انتخاباتی در سیستان و بلوچستان انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته روند رو به رشد انصراف نامزدهای نمایندگی مجلس رشد چشمگیری داشت به طور که تنها طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ نفر دیگر از ادامه رقابت های انصراف دادند.

به گفته رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان، با انصراف این ۹۳ نفر اکنون تعداد نامزدهای حاضر در صحنه برای تصاحب رای اعتماد مردم به ۵۵ نفر رسید.

علی اصغر جمشید نژاد افزود: همچنین از مجموع ۲۵ داوطلب نام نویسی شده برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این استان، رقابت میان سه نامزد باقی مانده از ساعت هشت صبح امروز آغاز شده است.

معاون سیاسی-اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: یک میلیون و ۶۸۵ هزار و ۷۶۰ نفر با تناسب جنسیتی ۵۱ به ۴۹ درصد آماده حضور در انتخابات هستند.

علی اصغر جمشید نژاد افزود: این واجدان شرایط در حالی است که بر اساس آمارها، جمعیت استان سیستان و بلوچستان حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است و امید است تا با توجه به تلاش های صورت گرفته فردا حماسه ای دیگر رقم بخورد.

وی افزود: هزار و ۵۶۷ شعبه اخذ رای ثابت و سیار در شش حوزه اصلی و ۴۲ حوزه فرعی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سیستان و بلوچستان تعیین شده است.

جمشید نژاد گفت: از این تعداد شعبه اخذ رای در سیستان و بلوچستان ۷۲۲ شعبه ثابت و ۸۴۵ شعبه سیار پیش بینی شده است تا تمامی نقاط مورد نیاز را پوشش دهیم.

معاون سیاسی-اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۲۵ هزار نفر به صورت مستقیم به عنوان اعضای شعب در ۴۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی استان مستقر خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان با دارا بودن دو مذهب شیعه و سنی و بیش از ۴۳۰ تیره و طایفه هشت کرسی نمایندگی مجلس از شش حوزه انتخاباتی دارد.

استان سیستان و بلوچستان دارای هشت کرسی در مجلس شورای اسلامی شامل زابل (زابل، هیرمند، زهک، هامون و نیمروز) دو نماینده، زاهدان ۲ نماینده، خاش یک نفر، ایرانشهر (ایرانشهر، دلگان، فنوج و سرباز) یک نفر، سراوان(سراوان، سیب سوران و مهرستان) یک نفر و چابهار(نیکشهر، کنارک، چابهار و قصرقند) یک نفر است.

همچنین این استان دارای دو کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.