حجت‌الاسلام حسینعلی زاهدی پور قبل از ظهر در حاشیه به صندوق انداختن رأی خود در جمع خبرنگاران، ایام را روزهای شادی و سرور عنوان کرد و افزود: امروز مردم با حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رأی اقتدار ایران را به دشمنان نشان می‌دهند.

وی اظهار کرد: یکی از نشانه‌های جامعه پویا وزنده مشارکت سیاسی است و در این راستا باید امروز با حضور حداکثری خود پای صندوق‌های این امر مهم را محقق کنند.

امام‌جمعه ماه‌نشان، گفت: اگر به دنبال امنیت هستیم باید مردم حضور خود را در صحنه سیاسی به دشمنان نشان دهند.

حجت‌الاسلام زاهدی پور تأکید کرد: ایران امن‌ترین کشور منطقه است و به علت نظام سیاسی و اسلامی و حضور ولایت‌فقیه همیشه در برهه امن‌ترین کشورها بوده است.

امام‌جمعه ماهشان به اهمیت حضور مردم در شعب اخذ رأی اشاره کرد و گفت: حضور مقام معظم رهبری در ساعات اولیه برای انتخابات، اهمیت انتخابات را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام زاهدی پور تصریح کرد: ملت ایران در این روز مجد و عزت ایران را به دشمنان نشان خواهند داد.

وی افزود: مردم در تمام مقتضیات زمانی پشتوانه محکمی برای نظام و رهبری بودند، امروز هم باید این حضور چشم دشمنان را کور کنند.

امام‌جمعه ماه‌نشان گفت: شرکت در انتخابات وظیفه شرعی و ملی بوده و حق ملت است و در این راستا مردم با حضور گسترده و آگاهانه خود در پای صندوق‌های رأی سیلی محکمی بر دشمنان خواهند زد.

حضور پرشور مردم در انتخابات برنامه شوم دشمن را خنثی می کند

امام جمعه خرمدره گفت: امروزحضور پرشور مردم در این صحنه سیاسی و در پای صندوق های تمام برنامه های شوم دشمن را در نطفه خنثی کرده است.

حجت الاسلام علی حسینی در حاشیه به صندوق انداختن رأی خود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نشان داد ملت ایران همیشه و همواره پشتیبان نظام و ولایت فقیه هستند.

امام جمعه خرمدره تاکید کرد: حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات اقتدار و مجد نظام جمهوری اسلامی ایران را به دشمنان نشان می دهد.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: امروز حضور پرشور مردم در این صحنه سیاسی تمام برنامه های شوم دشمن را در نطفه خنثی کرده است.

وی افزود: خوشبختانه زنجان مردمی ولایی و حسینی دارد و در تمام مقتضیات زمانی پیرو رهبری بوده امروز هم مردم با این حضور خود این مهم را تقویت و تثبیت می کنند.

امام جمعه خرمدره تصریح کرد:دشمن با دیدن این حضور پرشور خشمگین می شود، بنابراین باید با این حضور حمایت خود را از رهبری را به دشمنان نظام نشان بدهند.