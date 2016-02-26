انتخابات گلستان در امنیت کامل در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، صبح جمعه و پس از انداختن رای خود در مسجد جامع گرگان، در ستاد انتخابات استان حاضر شد و گزارشی از بررسی شعب در ساعات اولیه انتخابات اعلام کرد.

وی در گفتگو با خبرنگاران ستاد مستقر در استانداری گلستان افزود: تعداد واجدین شرایط رای دادن در استان یک میلیون و ۲۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر است که ما ۱۰ برابر این تعداد تعرفه رای تهیه کرده ایم و در شعباتی که بدانیم حضور پرشورتر است توزیع می کنیم.

رییس ستاد انتخابات گلستان در ادامه افزود: تمام تعرفه های اخذ رای باید مهر هیات اجرایی و نظارت را داشته باشند و تعرفه بدون مهر نظارت باطل است و خوانده نمی شود.

وی همچنین افزود: نوشتن کد کاندیدا برای رای گیری لازم است چرا که خواندن آرا را سهل تر می کند و کاندیداها زودتر مشخص می شوند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات احتمالی انتخابات گلستان گفت: به اعتراف مدیر کل دادگستری و شورای تامین استان تخلف انتخاباتی منتج به ایجاد مشکل در استان نداشتیم و تخلفاتی که وجود داشت بیشتر تخلفات جزیی بود که رسیدگی و تذکر داده شد.

طهماسبی در ادامه با بیان این که هیچ یک از کاندیداهای مجلس در بحث بنر قوانین را رعایت نکردند گفت: مقرر بود بنرهای بزرگ فقط در ستاد انتخاباتی زده شود ولی همه کاندیداها این اقدام را در سطح شهر انجام دادند و ما به دلیل ایجاد شور ونشاط در انتخابات به تذکر بسنده کردیم.