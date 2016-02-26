امانتدار رای مردم خوزستان با حداکثر توان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی صبح امروز با حضور در مسجد جواد الائمه به منظور رای دادن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه ما امیدوارم هستیم در این دوره شاهد حضور باشکوه مردم خوزستان پای صندوق های رای باشیم.

وی افزود: البته با توجه به شور و نشاطی که در ایام تبلیغات از سوی نامزدها و هواداران آنها مشاهده کردیم، بی شک امروز مردم خوزستان یک انتخابات پرشور را رقم خواهند زد.

مقتدایی تصریح کرد: خوشبختانه با تمهیدات صورت گرفته، شرایط بسیار مناسبی برای انجام فعالیت های رای گیری در خوزستان از سوی مدیران و دستگاه های مختلف انجام شده است و امنیت خوبی در تمامی شعب اخذ رای پیش بینی شده است.

استاندار خوزستان بیان کرد: همچنین در مدت فعالیت های تبلیغاتی، شاهد شرایط آرامی در استان بودیم و امنیت لازم برای فعالیت همه نامزدها برای انجام امور تبلیغاتی فراهم شده بود و از این بابت شاهد هیچ مشکلی در استان نبودیم.

مقتدایی تاکید کرد: فضای آرام تبلیغات و امنیت لازم هنگام برگزاری انتخابات، این اطمینان را به مردم می دهد که به صورت حداکثری در انتخابات شرکت کنند.

وی اظهار کرد: استانداری و فرمانداران شهرهای مختلف محکم ایستاده اند تا با حداکثر توان و به صورت کامل از رای مردم امانتداری کنیم و هر آنچه مردم بخواهند از صندوق رای بیرون بیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان همزمان با دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند به صورت همزمان برگزار می شود. خوزستان دارای ۱۸ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و ۶ کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.