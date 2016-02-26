رئیس قوه قضائیه در آمل رأی خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس قوه قضاییه صبح جمعه با حضور در مسجد غریب الغربای این شهر در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد.

آیت الله لاریجانی آملی با اشاره به تاثیر مشارکت مردم در عرصه های ملی و بین المللی خواستار مشارکت پرشور مردم در انتخابات شد.

به گزارش مهر، هفت داوطلب در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ۱۴۳ داوطلب در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت دارند.

دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در شش هزار و ۹۰ صندوق، رای خواهند داد و طبق اعلام مسئولان ستاد انتخابات میزان مشارکت مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس ۷۶ درصد و در چهارمین دوره انتخابات خبرگان رهبری ۷۳ درصد بوده است.