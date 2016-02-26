اسامی ناظران و داوران دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی بیست و نهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران یادواره ۲۰۰ شهید والیبالیست روز یکشنبه نهم اسفندماه در شهرهای مشهد و ارومیه پیگیری خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان لیگ، اسامی داوران و ناظران این بازی ها نیز به شرح زیر است:

* شهرداری ارومیه - پیکان تهران، ساعت ۱۷، سالن غدیر

- داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: قادر صادقی، ناظران: محمد حسن خوشدل و یونس حسن زاده

* ثامن الحجج خراسان - بانک سرمایه، ساعت ۱۷، سالن مهران

داور اول: محمد شاهمیری، داور دوم: وحید پورکاشیان، ناظران: شهباز صدری و حمید حق بین

تیم های پیکان تهران و بانک سرمایه در دیدارهای رفت این مرحله موفق به شکست ۳ بر یک حریفان خود شدند.