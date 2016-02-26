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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۱

از سوی سازمان لیگ اعلام شد؛

اسامی ناظران و داوران دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر

اسامی ناظران و داوران دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر

سازمان لیگ والیبال فهرست داوران دیدارهای دوم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی بیست و نهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران یادواره ۲۰۰ شهید والیبالیست روز یکشنبه نهم اسفندماه در شهرهای مشهد و ارومیه پیگیری خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان لیگ، اسامی داوران و ناظران این بازی ها نیز به شرح زیر است:

* شهرداری ارومیه - پیکان تهران، ساعت ۱۷، سالن غدیر
- داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: قادر صادقی، ناظران: محمد حسن خوشدل و یونس حسن زاده

* ثامن الحجج خراسان - بانک سرمایه،  ساعت ۱۷، سالن مهران
داور اول: محمد شاهمیری، داور دوم: وحید پورکاشیان، ناظران: شهباز صدری و حمید حق بین

تیم های پیکان تهران و بانک سرمایه در دیدارهای رفت این مرحله موفق به شکست ۳ بر یک حریفان خود شدند.

کد مطلب 3566048

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