به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم در انتخابات امروز با استقبال بیشتری نسبت به انتخاباتهای مجالس گذشته شرکت کردند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیشبینی شما از انتخابات چیست، گفت: با وجود اینکه ملت ایران در انتخاباتهای گذشته حماسههای بزرگی آفریدهاند، در این انتخابات هم حماسه بسیار بزرگ دیگری به وجود خواهند آورد.
رضایی تاکید کرد: امروز مردم بسیار باشکوه در انتخابات شرکت کردهاند و نشاط و شادابی که در چهره مردم میبینم بسیار فوقالعاده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: به نظر میرسد ملت ایران سیاسیترین ملت جهان است، چرا که موقعیت و شرایط امروز کشور را به خوبی متوجه میشود و فراتر از احزاب و گروههای سیاسی درک میکند که منافع ملی در چه چیزهایی است.
وی خاطرنشان کرد: امروز مردم به موقع پای کار آمدهاند و انشاءالله انتخابات خوبی را با این حضور پشتسر بگذاریم.
رضایی با بیان اینکه مهمترین تاثیر حضور مردم در انتخابات تقویت روابط بینالمللی نظام است، گفت: مردم به دنیا نشان میدهند که مسیر جمهوری اسلامی همان مسیر گذشته است و تغییری در این مسیر داده نخواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ملت ایران این نظام را میخواهند و پای دفاع از ایران و منافع انقلاب ایستادهاند. این حضور میتواند در تثبیت امنیت ما بسیار موثر باشد.
وی در پایان گفت: توصیه من به احزاب و جناحهای سیاسی این است که سعی نکنند آرای مردم را هزینه پیشرفت خودشان کنند؛ چرا که همه ما باید هزینه پیشرفت ملت و نظام جمهوری اسلامی شویم.
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