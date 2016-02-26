دامغان سرافراز رنگ حماسه گرفت/ حضور پرشور مردم دیار صددروازه

به گزارش خبرنگار مهر، دیار صد دروازه و عارفان نامدار و بناهای کهن دیار عشق، دامغان سرافراز و شهید پرور، شهر دلیران و خط شکنان دفاع مقدس یکبار دیگر حماسه آفریدند و این بار شعب اخذ رای را وعده گاه حضور قرار دادند.

در نخستین ساعات رای دهی گزارش ها از حضور یکپارچه مردم دامغان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری حکایت می کنند مردم ولایتمدار این شهرستان از دقایقی پیش از شروع رای گیری با حضور در شعبات شهری و روستایی نسبت به شرکت در انتخابات اقدام کردند و انگشتان جوهری دلیر مردان و شیر زنان دامغانی امروز، پیام مهمی برای جهانیان دارد.

مکان، درونی-مسجد صاحب الزمان ساعت۸:۲۰

هنوز دقایقی از آغاز رای گیری نگذشته است صدای تلویزیون در میان هیاهوی مردم می پیچد و تصویر مقام معظم رهبری و پیام ایشان به ملت بزرگوار ایران قرائت می شود و مردم شهید پرور و شریف دامغان با دیدن چهره معظم له صلوات می فرستند و برخی شعارهای ضداستکباری را سر می دهند.

صف طولانی مردم برای رای گیری درخور توجه است متصدیان برگزاری انتخابات تک تک شناسنامه ها را می گیرند و برای تعرفه های رای آنها را مهیا می سازند اما این شور و اشتیاق وصف ناشدنی مردم است که مجال سخن را از هرکس می رباید.

فرماندار و امام جمعه دامغان در میان ندای صلوات مردم وارد مسجد می شوند و در محل صندوق شماره ۱۹ رای خود را برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صندوق می اندازند.

مکان بیرونی-حیاط مسجد صاحب الزمان دامغان زمان۸:۵۰

امام جمعه دامغان شاید بهترین کسی باشد که بتوانیم با وی هم کلام شویم تا تصویر درستی از حضور حماسی مردم را دریابیم، مردمی که آمده اند یکبار دیگر حماسه سازی کنند و این بار دین خود را در هفتم اسفندماه، متجلی سازند.

حجت الاسلام سیدمحمد حسینیان درباره این حضور گسترده به خبرنگار مهر می گوید: انتخابات شکوه و عزت ملت ایران است و این شکوه و عزت با حضور پرشور ملت ایران در پای صندوق های اخذ رای رقم خواهد خورد لذا ملت رشید و قهرمان ایران اسلامی یک بار دیگر امروز برای تعیین سرنوشت خود به پای صحنه می آیند و با آرای خود ترفندها و توطئه های دشمنان را با حضور سرنوشت ساز خودشان خنثی و نقش برآب خواهند کرد.

وی بابیان اینکه انتخابات اقتدار نظام اسلامی را تضمین می کند، اظهار داشت: هریک از آرای ملت ایران در پای صندوق های اخذ رای تیری برقلب دشمنان ما خواهد بود همچنین امیدواریم ملت بصیر و آگاه ایران اسلامی همچون گذشته در این آزمون سیاسی حضور و مشارکت پر رنگی داشته باشند و به ندای رهبر انقلاب لبیک بگویند و شاهد یک حضور و مشارکت فعال در انتخابات امروز باشیم.

مکان، ستاد انتخابات شهرستان دامغان زمان۹ صبح

فرماندار دامغان پس از اینکه رای خود را در مسجد صاحب الزمان (عج) این شهر به صندوق انداخته است در بین خبرنگاران حاضر می شود، علی اصغر مجد شرایط برگزاری انتخابات را مطلوب توصیف می کند و می گوید: تمام تعمهیدات لازم برای اخذ رای مردم شهرستان دامغان اندیشیده شده است و هیچگونه نگرانی و مشکلی وجود نداریم.

وی می افزاید: برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان دامغان ۹۳ شعبه اخذ رای ثابت و سیار پیش بینی شده است همچنین دو هزار و ۵۰۰نفر نیروی انسانی اعم از عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و نیروهای انتظامی و امنیتی کار برگزاری انتخابات را برعهده دارند.

مجد پیش از ترک خبرنگاران تاکید می کند: امیدواریم مردم شریف و ولایت مدار دامغانی در ساعات اولیه صبح جمعه در پای صندوق های اخذ رای حضور یافته و دادن رای را به ساعات پایانی موکول نکنند.

مکان بیرونی-شعبه اخذ رای ویژه بانوان ساعت۹:۴۰

اینجا یکی از هفت شعبه اخذ رای ویژه بانوان است حضور پرشور بانوان دامغانی در این عرصه چشم گیر است یکی از این بانوان که همراه دو فرزند کوچک خود برای حضور در انتخابات آمده، می گوید: وقتی صبح در قاب تلویزیون مقام معظم رهبری را دیدم که مانند سال های گذشته، در نخستین دقیقه رای خود را به صندوق انداخت، من هم تصمیم گرفتم حتی منتظر امدم همسرم نباشم و برای ادای دین از او پیشی بگیرم.

معصومه حلاجیان می افزاید: این حضور نوعی ادای دین و وظیفه است چرا که ما نسبت به خون شهدا و ارزش های انقلاب اسلامی مسئولیم.

دیگر بانوی دامغانی که رای خود را به صندوق انداخته درباره حضور حماسی مردم دامغان در انتخابات، می گوید: از نخستین انتخابات جمهوری اسلامی ایران تا کنون پای صندوق های رای حاضرم و این حضور را وظیفه دینی و شرعی خود می دانم چرا که ما نسبت به امام شهدا(ره) شهدای گرانقدر، ولایت فقیه و ملت بزرگوار ایران اسلامی مسئول هستیم.

مکان درونی مسجد امام علی(ع) ساعت۱۰

زبان از بیان حضور حماسی مردم دامغان قاصر است امروز دامغانی ها بودند که فعل حضور داشتن را صرف کردند و این بار هفتم اسفندماه در تاریخ پرافتخار این مرز و بوم جاودانه شد.

یکی از شهرمدان دامغانی با اشاره به اینکه۳۰ دقیقه ای در انتظار دریافت تعرفه رای به انتظار ایستاده، می گوید: مردم حضور پرشوری دارند، نمی دانم امروز اینجا چه میزان حضور را شاهد هستیم ولی می توانم بگویم از ساعت ۹:۳۰که به این محل آمدم تا هم اکنون که ساعت ۱۰صبح است، هنوز تعرفه ای دریافت نکرده ام.

علی اصغر محمدی در ادامه می گوید: این انتخابات از اهمیت فراونی برخوردار است چرا که مجلس شورای اسلامی نقشه راه سیاست های کشور را تعیین می کند و خبرگان رهبری نیز در لحظات سرنوشت ساز کشور نقش ویژه خود را ایفا خواهد کرد.

وی می افزاید: حضور تک تک ایرانی های مسلمان، امروز نشان از تعیین سرنوشت مردم شریف این مرز و بوم به دستان خودشان است که این از برکات پیروزی انقلاب اسلامی، به رهبری امام خمینی(ره) است که باید با حضورمان، قدردان این نعمت والا باشیم.

حضور مردم شهرستان دامغان پرشور است گوشه گوشه این شهر شعبات اخذ رای با صفوف به هم فشرده پذیرای مردم ولایتمدار دیار پسته های خندان هستند و امروز تعیین سرنوشت نقطه مشترک همه مردم استان سمنان است.