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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۴

فرماندار همدان:

۱۰۰۰ نفر در همدان تامین امنیت انتخابات را بر عهده دارند

۱۰۰۰ نفر در همدان تامین امنیت انتخابات را بر عهده دارند

همدان- فرماندار همدان گفت: یک هزار نفر در شهرستان همدان حفاظت و تامین امنیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، فرماندار همدان لحظاتی قبل در شعبه اخذ رای امور آب همدان حضور یافت و برگه رای خود را در صندوق انداخت.

علی تعالی در جمع خبرنگاران حاضر در شعبه اخذ رای گفت: ساعت چهار صبح صندوق های رای تحویل شعبه های اخذ رای شده و تا ساعت شش صبح امروز کارها به طور کامل انجام شده است.

وی ادامه داد:  ۲۸۸صندوق اخذ رای در شهرستان همدان توزیع شد که پنج هزار نفر در اجرای برنامه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری کمک و همراهی می کنند.

تعالی بیان داشت: تعداد شعب اخذ رای در بخش مرکزی همدان ۲۵۸شعبه و بخش قهاوند ۳۰شعبه است

فرماندار همدان گفت: یک هزار نفر حفاظت صندوق ها را در شهرستان همدان بر بر عهده دارند.

وی گفت: در حال حاضر ۴۲ کاندیدا برای دو کرسی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان همدان رقابت دارند.

کد مطلب 3566055

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