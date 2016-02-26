۱۰۰۰ نفر در همدان تامین امنیت انتخابات را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، فرماندار همدان لحظاتی قبل در شعبه اخذ رای امور آب همدان حضور یافت و برگه رای خود را در صندوق انداخت.

علی تعالی در جمع خبرنگاران حاضر در شعبه اخذ رای گفت: ساعت چهار صبح صندوق های رای تحویل شعبه های اخذ رای شده و تا ساعت شش صبح امروز کارها به طور کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: ۲۸۸صندوق اخذ رای در شهرستان همدان توزیع شد که پنج هزار نفر در اجرای برنامه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری کمک و همراهی می کنند.

تعالی بیان داشت: تعداد شعب اخذ رای در بخش مرکزی همدان ۲۵۸شعبه و بخش قهاوند ۳۰شعبه است

فرماندار همدان گفت: یک هزار نفر حفاظت صندوق ها را در شهرستان همدان بر بر عهده دارند.

وی گفت: در حال حاضر ۴۲ کاندیدا برای دو کرسی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان همدان رقابت دارند.