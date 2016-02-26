به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات لرستان، ناهید پرویزپور با حضور در ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران به بیان گزارشی از روند برگزاری انتخابات در لرستان پرداخت و اظهار داشت: استان لرستان دارای هفت حوزه انتخابیه بوده و به طور کلی ۳۱ حوزه با توجه به وجود بخش های مختلف کار برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه استان لرستان دارای ۹ کرسی مجلس شورای اسلامی و دو کرسی مجلس خبرگان رهبری است عنوان کرد: تعداد واجدین شرایط رای در استان یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۳۶ نفر هستند.

وی تعداد رای اولی های استان را ۸۲ هزار و ۸۱۵ نفر برشمرد و افزود: تعداد کاندیداهایی که در صحنه انتخابات به رقابت می پردازند ۱۳۹ نفر است.

دبیر ستاد انتخابات لرستان تصریح کرد: با توجه به گزارشاتی که از شهرستان های مختلف واصل شده کار شروع انتخابات در لرستان همزمان با سراسر کشور ساعت هشت صبح در تمام حوزه های استان آغاز شده است.

پرویزپور با بیان اینکه در همه مراکز حوزه های انتخابیه و شعب اخذ رای روند برگزاری انتخابات در حال اجراست اظهار داشت: گزارشات واصله نشان می دهد هیچ مشکلی در رای گیری وجود ندارد و مردم حضور گسترده ای در پای صندوق های رای دارند.

وی مدت زمان حضور مردم در پای صندوق های اخذ رای را ۱۰ ساعت خواند و افزود: مردم می توانند از ساعت هشت صبح تا شش بعد از ظهر آراء خود را به صندوق بیندازند.

دبیر ستاد انتخابات لرستانبا اشاره به اینکه تعرفه لازم برای رای گیری در همه شعب وجود دارد، یادآور شد: در صورت استقبال مردم زمان انتخابات تمدید خواهد شد.