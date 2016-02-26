به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان لشکریپور مجری طرح فیلم سینمایی «بادیگارد» در پاسخ به سخنان حجتالله ایوبی رییس سازمان سینمایی مبنی بر نبود تصمیمی از سوی سازمان سینمایی برای اهدای سیمرغ زرین بهترین فیلم با نگاه ملی به «بادیگارد» بیان کرد: جهت اطلاع آقای ایوبی عرض میکنم بنده به واسطه سابقهای که در فعالیت حرفهای و همینطور مدیریت اجرایی در سینما دارم خیلی خوب به ماهیت سیمرغ بهترین فیلم با نگاه ملی آگاهم و مطلعم که جایزه نگاه ملی جایزهای است که تصمیمگیری پیرامون اهدا آن به هیات داوران برنمیگردد و این سیمرغی است که برنده آن را سازمان سینمایی تعیین میکند.
وی افزود: از همین رو مجدداً، صراحتاً تأکید و اعلام میکنم که دقیقاً به همین دلیل که اختیار تقدیم سیمرغ زرین بهترین فیلم با نگاه ملی با سازمان سینمایی است از صبح روز سهشنبه مورخ ۲۰ بهمن ۹۴ یعنی پس از اعلام نامزدهای بخش سودای سیمرغ تماسهای آقای حیدری دبیر محترم جشنواره با بنده آغاز شد و پس از توضیحاتی که درباره جلسه مفصلشان با هیات داوران پس از عدم وجود نام فیلم «بادیگارد» در میان نامزدهای سه بخش اصلی با بنده مطرح کردند، فرمودند با توجه به اینکه جایزه نگاه ملی دست خودمان است ما مایلیم این جایزه را به «بادیگارد» و آقای حاتمیکیا اهدا کنیم که ما نپذیرفتیم.
مجری طرح «بادیگارد» ادامه داد: روند این مکالمات مبنی بر اصرار ایشان و انکار ما تا ساعت ۴ بعدازظهر روز اختتامیه نیز ادامه داشت. اگر در این زمینه کوچکترین تردیدی وجود دارد توصیه میکنم با عنایت به روابط حسنهای که اخیراً بین وزارت ارشاد و سازمان مخابرات در خصوص پروژه «VOD» به وجود آمده، دوستان به آرشیو مخابرات رجوع کرده و برای استماع مکالمات این حقیر و دبیر محترم جشنواره جناب آقای حیدری را در این زمینه درخواست کنند و در صورت نیاز میتوانند متن این گفتگوها را در اختیار عموم قرار دهند.
وی در پایان گفت: با توجه به این تکذیبیه جناب آقای ایوبی که الحمدلله تنها بخشی از میان صحبتهای بنده است که به نظرشان قابل تکذیب آمده است به نظر میرسد آقای ایوبی مانند بسیاری از مطالب دیگری که در سازمان سینمایی میگذرد در این زمینه نیز اطلاعات کافی نداشته و یا به او اطلاعات درست منتقل نشده است.
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