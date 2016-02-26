به گزارش خبرنگار مهر، علی یونسی، مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، دقایقی پیش با حضور در حسینیه جماران، در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد.

وی در حاشیه حضور در این انتخابات، در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی خود از مشارکت مردم اظهار کرد: مشارکت مردم خوب است و اگر همه حوزه‌ها این‌طور باشد، باید امیدوار باشیم.

یونسی تصریح کرد: هر چه مشارکت بیشتری داشته باشیم، مجلس قوی‌تری خواهیم داشت.

مشاور رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر وی که گفته بود محمدرضا عارف به نفع علی لاریجانی برای ریاست مجلس کناره‌گیری می‌کند، اظهار داشت: من چنین چیزی نگفته‌ام؛ بلکه گفتم آقای عارف به نفع آقای لاریجانی مصلحت‌اندیشی می‌کند.