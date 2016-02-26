گزارش تازه بانک مرکزی از بازار مسکن/اجاره ۱۱.۳ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ۹۴ نشان می دهد که تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال ١٣٩٤به ١٦٤٣٤ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۰.۷ و ۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ١٣٩٤که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، همچنین نشان می دهد که در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با یک درصد کاهش همراه بوده است.

در بهمن ماه امسال از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل ۷۶.۸ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۰.۴ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

بانک مرکزی در برآورد خود از وضعیت معاملات مسکن در ماه گذشته اینطور به جمع بندی رسیده که بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن در شهر تهران در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از افزایش ۵.۶ درصد و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی به میزان یک درصد است.

تداوم بهبود حجم معاملات در دو ماه اخیر نشانگر استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی حاکم در بازار مسکن می باشد. انتظار می رود این وضعیت که با بهبود شرایط اقتصاد کلان و نیز اقدامات مناسب اتخاذ شده از سوی نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و تعدیل نرخ سود بانکی همراه شده است، در ماه های آتی نیز همچنان تداوم یابد.

در بهمن ماه توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان با سهم ۱۰.۵ درصد بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده اند.

واحدهای دارای ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان و ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم ۱۰.۳ و ۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در ماه گذشته حدود ۴۶.۴ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲۲۰ میلیون اختصاص داشته و ۶.۱ درصد از واحدهای معامله شده نیز ارزشی بیش از ۹۸۰ میلیون تومان داشته اند.

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در این ماه نشان میدهد که بیشترین سهم از معاملات به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر اختصاص داشته و واحدهای با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ متر در رتبه های بعدی قرار دارند.

در مجموع در بهمن ماه واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۶.۸ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

تحولات اجاره بهای مسکن در این گزارش حاکی از آن است که در بهمن ماه سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰.۱ و ۱۱.۳ درصد رشد داشته است.

ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یکساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

ضمن آنکه سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی معادل ۲۸.۴ درصد می باشد.

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