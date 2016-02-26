به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی صبح جمعه در حاشیه بازدید از شعبات اخذ رأی تصریح کرد: در خود اردبیل ۳۱۳ حوزه رأی‌گیری تدارک دیده شده است.

وی افزود: به دلیل شلوغی ساعات پایانی انتخابات درخواست ما از شهروندان این است که حضور زود هنگام در شعب اخذ رأی داشته باشند.

وی با اذعان به اینکه مهلت انتخابات فعلاً تا شش عصر امروز اعلام شده است، افزود: برای جلوگیری از شلوغی و ترافیک ساعات پایانی انتظار می‌رود شهروندان در محل شعب اخذ رأی حضور به هنگام داشته باشند.

فرماندار اردبیل با اشاره به بازدید مداوم از شعبات اخذ رأی اضافه کرد: در این راستا هرگونه تخلفات احتمالی رصد شده و سریعاً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

زنجانی برگزاری دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را رویداد بزرگی در کشور دانست و تأکید کرد: در این روز حضور مردم پای صندوق‌های رأی بیانگر جلب مشارکت مردم برای تصمیم‌گیری در ابعاد حساس سرنوشت خود در سطح ملی است.

وی با اشاره به حضور قابل‌توجه شهروندان از ساعات اولیه اخذ رأی ادامه داد: درصورتی‌که زمان انتخابات تمدید شود مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.