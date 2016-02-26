افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن/خروج مسکن از رکود

حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در خصوص نشانه هایی برای خروج مسکن از رکود در سال آینده، گفت: افزایش معاملات مسکن میتواند پیش نشانه هایی باشد که از نیمه دوم رونقی در بازار مسکن شکل بگیرد که از دیگر پیش نشانه ها می تواند امیدواری به افزایش تعداد مجوزهای پروانه های ساختمانی باشد.
وی با بیان اینکه پیش بینی میشود که افزایش قیمت در حد نرخ تورم باشد، افزود: طرح جامع مسکن ۷ محور روشن دارد و برای هریک از اجزای بخش مسکن، برنامههای روشن و مشخصی را در نظرگرفته است، ضمن آنکه این برنامه اهداف کمی را هم در نظرگرفته و متناسب برآوردهایی که از نیاز میشود اهداف را دنبال میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گسترش بازار رهن در اولویت قرار دارد، اظهار داشت: بانک مسکن قرار است به بانک توسعهای تبدیل شود و در سال آینده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن حدود ۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشد.
مظاهریان با اشاره به اینکه این رقم ۱۳.۵ برابر قدرت وام دهی بانک مسکن را افزایش میدهد، افزود: افزایش این قدرت وام دهی کمک میکند که به همین حدود تسهیلات و نقدینگی به بخش مسکن تزریق شود به بخش مسکن پروژههای بیشتری را تامین مالی کند و با بهبود شاخصهای کلان اقتصادی، بخش مسکن را از رکود خارج کند.
وی در خصوص احتمال افزایش وام مسکن، اظهار داشت: ما موافقیم که وام حداقل تا ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی را در بربگیرد و بانک مرکزی هم اصول آن را قبول دارد اما شرط اجرایی شدن افزایش میزان وم نیازمند بهبود قدرت اعتبار دهی بانکها است.
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