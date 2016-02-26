دنیا بداند جمهوری اسلامی مستدام و مقتدر است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت با حضور در مسجد لرزاده تهران، آراء خود را به صندوق رای انداخت و در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از صبح شاهد حضور مردم به صورت انبوه و مجتمع بودم. امیدوارم جمعیت زیادی در انتخابات شرکت کند و جایگاه جمهوری اسلامی و مردم سالاری ما را به جهانیان اعلام کنند.

وی در خصوص ضرورت شکل گیری مجلسی مقتدر اظهارداشت: مجلس در راس امور است و به هر میزانی که مردم و نمایندگان با اقتدار وارد شوند، به اقتدار جمهوری اسلامی می افزاید.

وی ادامه داد: فکر می کنم در رای گیری که انجام می شود، مردم نشان خواهند داد که آراءشان با چه کسی است؛ در این صورت آن افراد پیروز رای گیری خواهند شد.

وحید دستجردی در خصوص پیام حضور مردم در عرصه بین المللی به خبرنگار مهر گفت: در عرصه بین الملل تمام کشورهایی که ادعای پیشرفت دارند، زمانی که انتخابات برگزار می کنند، جمعیت محدودی در آن شرکت خواهند کرد.

وزیر اسبق بهداشت حضور مردم پای صندوق رای را نشان دهنده پابرجا بودن نظام جمهوری اسلامی ایران پس از ۳۷ سال دانست و گفت: نظام جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست و مستحکم تر از روزهای قبل خواهد بود.

وی ادامه داد: حضور مردم نشان می دهد این ملت، اقتدار و عزت خود را حفظ کرده و در صحنه است؛ دنیا باید بداند جمهوری اسلامی ایران مستدام و مقتدر است و تمام مردم آن از نظام، عزت، استقلال و آزادی خود دفاع خواهند کرد.