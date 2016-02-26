مردم به افراد پاکدست، فسادستیز و طرفدار آبادانی ایران رأی دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد گفت: شخصیت بزرگوار و سبک زندگی درس آموز حضرت فاطمه (س) بهترین ملاک و معیار برای زندگی یک زن مسلمان است.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در ادیان آسمانی مانند دین اسلام، یهودیت و مسیحیت زنانی هستند که به عنوان الگوی انسانی و در حد ممتاز شناخته شده اند، افزود: این امر نشان دهنده مقام والای زن در ادیان الهی و نشان دهنده تکریم و توجه ادیان آسمانی به مقام و منزلت زن و نقش موثر بانوان است.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به شرح فداکاری های زنانی مانند دختران حضرت شعیب، مادر حضرت موسی، آسیه، حضرت مریم، خدیجه و غیره در قرآن اظهار داشت: این امر حاکی از این است که زنان نقش موثری در تحولات اجتماعی زمان خود دارند.

میرزاده اضافه کرد: در انقلاب اسلامی ایران نیز نقش بانوان بسیار برجسته بود و در تظاهرات قبل از انقلاب همواره بانوان در صف مقدم تظاهرات خیابانی بودند بر این اساس و با توجه به موارد فوق واگذاری بیشتر امور به بانوان باید مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره با انتخابات ۷ اسفند از تمام دانشگاهیان و به خصوص خانواده دانشگاه آزاد اسلامی دعوت کرد تا با شرکت در انتخابات آینده روشنی برای کشور رقم بزنند.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به نامگذاری سال جاری به سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی، گفت: مردم باید به افرادی رأی دهند که به جای غوغا سالاری به فکر حل مشکلات مردم بوده و همراه و همگام با دولت برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و به طور خاص رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی تلاش کنند.

میرزاده با بیان اینکه مردم باید به افراد پاکدست، معتقد به توسعه کشور، فساد ستیز و طرفدار آبادانی و پیشرفت ایران رأی دهند، گفت: انتخابات با حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی و انتخاب نامزدهای اصلح انجام شود.