یک میلیون و ۶۸۵ هزار شیعه و سنی شکوه حضور را به نمایش گذاشتند

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: مردمان سیستان و بلوچستان از ساعت ۸ صبح امروز با حضور در شعب اخذ رای نوید یک روز به یاد ماندنی دیگر را در سرزمین همدلی و برادری سیستان و بلوچستان می دهند.

بر اساس گزارش خبرنگاران مهر در سطح استان در دو حوزه انتخابیه زاهدان و سیستان شاهد ترافیک بالای مردم در شعبات اخذ رای هستیم به طوری که در برخی از شعب از ساعت ۷ صبح امروز خیل عظیم عاشقان جمهوری اسلامی در پشت درها ایستاده بودند تا حق خود را به نظام ادا کنند.

انتخابات مهد شکوه وحدت ایران اسلامی است

مدرس حوزه های علمیه اهل سنت سیستان و بلوچستان با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات به خبرنگار مهر گفت: مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات گذشته با حضور گسترده خود تمامی فتنه هایی که دشمنان طراحی کرده بودند را خنثی کردند و این بار نیز بهتر از دوره قبل در این رویداد ملی شرکت می کنند.

مولوی حافظ میربلوچزهی افزود: امروز نیز همان طور که از صبح شاهد مشارکت بسیار خوب مردم هستیم حسب یقین انتخابات زیبایی بار دیگر در استان رقم خواهد خورد.

ملاک اصلح نسبت قومیتی نیست

امام جماعت اهل سنت مسجد حضرت ابراهیم (ع) زاهدان نیز به خبرنگار مهر گفت: ملاک اصلح نسبت های فامیلی و توصیه عناصر و اشخاص نیست و باید در این زمینه هوشیارانه و بر اساس صلاحیت افراد را انتخاب کرد.

مولوی یوسف گرگیچی بیان کرد: حضور در انتخابات تکلیف است، باید آگاهانه در این صحنه حساس حاضر بود، بدانیم همه ما موظف به حضور و سرنوشت سازی برای خودمان به واسطه شرکت در انتخابات هستیم.

این مولوی اهل سنت تاکید کرد: نباید در پی نگاه قومیتی ترک اصلح کرد، مردم در این راه هوشیار باشند چرا که آینده ایران اسلامی در دست آنان است.

در انتخاب نمایندگان به اصل شایسته‌سالاری توجه شود

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان زاهدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر شایسته سالاری در انتخابات تاکید کرد و گفت: مردم به دور از نگاه قومیتی، اصلح را انتخاب کنند چرا که این نگاه یکی از ضروریات توسعه سیستان و بلوچستان است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی افزود: همزمانی دو مجلس سرنوشت ساز و کلیدی کشور مخصوصا مجلس خبرگان رهبری که از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است سبب این شور و هیجان شده است که این افتخاری برای جامعه ما است.

وی با بیان اینکه در دور قبل نیز انتخابات مجلس خبرگان رهبری با شورای شهر همزمان شده بود، افزود: این هیجان پشتوانه عظیمی برای نظام قلمداد می شود.

امام جمعه زاهدان مشارکت مردم را سدی در برار نفوذ دشمنان دانست و گفت: با این حضور مردم سدی در برابر تلاش های دشمن به منظور نفوذ در ایران ایجاد می کنند، دشمنان بدانند جمهوری اسلامی ایران پشتوانه مردمی دارد.

مشارکت در بین قومیت ها باید تبلور یابد

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مشارکت در بین قومیت ها باید تبلور یابد آن هم در عرصه انتخابات که مشارکت مردم سدی در برابر توطئه ها و دسیسه های دشمنان است.

علی اوسط هاشمی بیان کرد: در انتخابات باید نگاهی قومی نداشت اگر به دنبال تبلور اندیشه باشیم، مردم باید برای توسعه سیستان و بلوچستان همدل و همراه مشارکت چشمگیری را در انتخابات رقم بزنند.

وی گفت: مردمان شیعه و سنی این دیار همواره با وحدت، همدلی و همراهی در صحنه های حساس نظام جمهوری اسلامی نقش اثرگذاری را داشته اند و حسب یقین امروز نیز حماسه ساز خواهند شد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بیان کرد: حق رای و حق انتخاب، برآمده از قدرت تفکر انسان و دقت در اعمال حق او منجر به جاری شدن ساختار دموکراسی در ایران شد.