۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

استاندار ایلام:

ایلامی‌ها همواره مشارکت بالایی در انتخابات داشته‌اند

ایلام-استاندار ایلام با اشاره به اینکه مردم استان ایلام همواره مشارکت بالایی در انتخابات داشته اند، گفت: مردم استان نشان داده اند که جزو استان های برتر از نظر حضور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح جمعه پس از انداختن رأی خود به صندوق در شعبه اخذ رای دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت: مردم استان ایلام با حضور گسترده خود در پای صندوق های رأی، با دیگر وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی نشان خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه مردم استان ایلام در انتخابات گذشته مشارکت بالایی داشته اند، گفت: در این انتخابات نیز، با مشارکت بالا، نمایندگان اصلح خود را انتخاب خواهند کرد.

وی اظهار کرد: مردم استان ایلام همواره نشان داده اند که جزو استان های برتر از نظر حضور و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خود بوده اند و این بار نیز رکورد شکن خواهند بود و امیدواریم مشارکت آنان به بیش از ۹۰ درصد برسد.

استاندار ایلام در خصوص اعلام نتایج انتخابات نیز گفت: با توجه به الکترونیکی بودن همه مراحل انتخابات به جز شمارش آرا قطعا این مرحله سریع تر نتایج اعلام می شود و بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج به اطلاع مردم شریف استان خواهند رسید.

