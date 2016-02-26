حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات حضور هیاتی از کشور سوئیس گفت: این هیات مرکب از روسای ۱۰ مرکز علم و فناوری، دانشگاه، و صندوق حمایت از پژوهش کشور سوئیس هستند.

وی ادامه داد: این افراد بزرگترین و قوی ترین هیاتی هستند که در یک زمان وارد کشور می شوند از همین رو برنامه های گسترده ای در راستای دیپلماسی علم و فناوری پیش بینی شده است.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل افزود: این هیات داخل کشور و در بخش علمی، چهار تفاهم نامه مهم امضا می کنند و روز شنبه برای ورود به کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری میزبان آنها خواهد بود.

وی افزود: همچنین در همین روز جلسه مشترکی بین روسای دانشگاه های برتر کشور و روسای ۱۰ مرکز علم و فناوری سوئیس در وزارت علوم برگزار می شود.

به گزارش مهر، «یوهان اشنایدر امان» رئیس‌جمهور کشور سوئیس روز یکشنبه ۹ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران با محوریت درس‌هایی از مدل اقتصادی سخنرانی خواهد کرد.