  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶

قائم مقام وزیر علوم به مهر خبر داد:

هیأت علمی از سوئیس به ایران می‌آید/ جلسه مشترک فردا برگزار می‌شود

هیأت علمی از سوئیس به ایران می‌آید/ جلسه مشترک فردا برگزار می‌شود

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل جزئیات همکاری علمی با کشور سوئیس را تشریح کرد و گفت: فردا شنبه این هیات وارد کشور خواهد شد و جلسه مشترکی را مسئولان ما در وزارت علوم برگزار می کنند.

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات حضور هیاتی از کشور سوئیس گفت: این هیات مرکب از روسای ۱۰ مرکز علم و فناوری، دانشگاه، و صندوق حمایت از پژوهش کشور سوئیس هستند.

وی ادامه داد: این افراد بزرگترین و قوی ترین هیاتی هستند که در یک زمان وارد کشور می شوند از همین رو برنامه های گسترده ای در راستای دیپلماسی علم و فناوری پیش بینی شده است.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل افزود: این هیات داخل کشور و در بخش علمی، چهار تفاهم نامه مهم امضا می کنند و روز شنبه برای ورود به کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری میزبان آنها خواهد بود.

وی افزود:  همچنین در همین روز جلسه مشترکی بین روسای دانشگاه های برتر کشور و روسای ۱۰ مرکز علم و فناوری سوئیس در وزارت علوم برگزار می شود.

به گزارش مهر، «یوهان اشنایدر امان» رئیس‌جمهور کشور سوئیس روز یکشنبه ۹ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران با محوریت درس‌هایی از مدل اقتصادی سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 3566075
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها