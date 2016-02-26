۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲

استاندار کردستان:

مردم برنده واقعی انتخابات هستند/حضور پرشوررمردم قابل تقدیراست

سنندج- استاندار کردستان با بیان اینکه مردم برنده واقعی انتخابات هستند، حضور مردم در اوایل آغاز زمان رای گیری در استان را قابل تقدیر خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز بعد از واریز رای خود در شبعه ۲۷ اخذ رای واقع در مسجد جامع سنندج در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: برنده واقعی این دوره از انتخابات مردم هستند.

وی عنوان کرد: از صبح امروز و همزمان با اعلام آغاز زمان رای دادن شاهد مشارکت خوب مردم استان در انتخابات بودیم.

وی اظهارداشت: انتظار داشتم که از ساعات میانی ظهر شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات باشیم، ولی اکنون حضور گسترده ای از مردم را در اکثر شبعه های اخذ رای شاهد هستیم و این باعث تقدیر است.

استاندار کردستان ادامه داد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم در سطح استان انجام شده است و پیش بینی می شود میزان مشارکت مردم استان در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نسبت به میانگین کشوری افزایش پیدا کند.

