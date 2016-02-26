امیدواریم مجلسی قوی و همراه دولت تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید انصاری با حضور در حسینیه جماران و شرکت در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رأی خود را به صندوق انداخت.
وی در حاشیه شرکت در انتخابات، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از همه هموطنان مخصوصا تهران درخواست میکنم که از اولین ساعات در پای صندوقهای رأی حاضر شوند و این کار را به ساعات پایانی موکول نکنند.
معاون پارلمانی رئیسجمهور تصریح کرد: مطمئنم امروز حضور گستردهای در پای صندوقهای رأی خواهیم داشت که برگ زرین دیگری در تاریخ مردمسالاری دینی رقم خواهد خورد.
انصاری گفت: امیدواریم مسیر انتخابات ۹۲ امروز تکرار شود و مجلسی قوی، معتدل، مستقل و همراه دولت رقم بخورد؛ مجلسی که همراه دولت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور باشد و این مسیر را هموارتر کند و به برنامههای اقتصادی دولت و ساماندهی معیشت و اشتغال و عمران کمک کند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: این مجلس میتواند مثل گذشته اعتماد و اطمینان مردم را افزایش دهد و آینده نظام را تحکیم کند.
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