مردم از هر قوم و بینش سیاسی پای صندوق رأی بروند

شیخ محمدصدیق بهجت در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: حضور پرشور در پای صندوق های رای سپری مستحکم در برابر دشمنان است و به همین دلیل این امر یک واجب شرعی است.

بهجت تصریح کرد: شرکت در انتخابات به منظور حفظ استقلال کشور و تقویت نظام جمهوری اسلامی است و مردم ما مثل همیشه، آمادگی دارند که در این انتخابات شرکت فعال داشته باشند و چیزی که تا به حال به چشم خورده، تبلیغات معقول و رقابت شدید و به دور از تنش کاندیداها بوده که این بیانگر بینش و بصیرت مردم و هواداران آنها است.

وی بر وحدت شیعه و سنی تاکید کرد و افزود: حضور شیعه و سنی و سایر اقوام در پای صندوق های رای علاوه بر نقش آفرینی در تعیین سرنوشت کشور، نشان دادن وحدت به دشمنان و اثابت یکپارچگی ملت ایران به جهانیان است.

بهجت شرکت در انتخابات را امری مهم دانست و افزود: حضور پررنگ مردم از اهل تشیع و تسنن منطقه در انتخابات پیش رو پیام وحدت امت اسلامی را به گوش جهانیان به عنوان یک الگو می‌رساند و این انتخابات پررنگ‌تر از گذشته برگزار خواهد شد.

امام جمعه اهل سنت بندرلنگه از مردم به ویژه اهل سنت خواست تا در انتخاب خود آگاهانه عمل کنند و فردی را به مجلس بفرستند که متدین، توانمند، مدیر، شایسته، متخصص، کارآمد و مردم دار باشد.