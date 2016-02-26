۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۸

امام جمعه اهل سنت بندرلنگه:

مردم از هر قوم و بینش سیاسی پای صندوق رأی بروند

بندرلنگه - امام جمعه اهل سنت بندرلنگه گفت: مردم از هر قوم، مذهب و بینش سیاسی با بصیرت به پای صندوق های رأی بروند چرا که این حضور اقتدار ایران در دنیا را تداوم می بخشد.

شیخ محمدصدیق بهجت در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: حضور پرشور در پای صندوق های رای سپری مستحکم در برابر دشمنان است و به همین دلیل این امر یک واجب شرعی است.

بهجت تصریح کرد: شرکت در انتخابات به منظور حفظ استقلال کشور و تقویت نظام جمهوری اسلامی است و مردم ما مثل همیشه، آمادگی دارند که در این انتخابات شرکت فعال داشته باشند و چیزی که تا به حال به چشم خورده، تبلیغات معقول و رقابت شدید و به دور از تنش کاندیداها بوده که این بیانگر بینش و بصیرت مردم و هواداران آنها است.

وی بر وحدت شیعه و سنی تاکید کرد و افزود: حضور شیعه و سنی و سایر اقوام در پای صندوق های رای علاوه بر نقش آفرینی در تعیین سرنوشت کشور، نشان دادن وحدت به دشمنان و اثابت یکپارچگی ملت ایران به جهانیان است.

بهجت شرکت در انتخابات را امری مهم دانست و افزود: حضور پررنگ مردم از اهل تشیع و تسنن منطقه در انتخابات پیش رو پیام وحدت امت اسلامی را به گوش جهانیان به عنوان یک الگو می‌رساند و این انتخابات پررنگ‌تر از گذشته برگزار خواهد شد.

امام جمعه اهل سنت بندرلنگه از مردم  به ویژه اهل سنت خواست تا در انتخاب خود آگاهانه عمل کنند و فردی را به مجلس بفرستند که متدین، توانمند، مدیر، شایسته، متخصص، کارآمد و مردم دار باشد.

