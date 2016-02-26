مسئولان شهرستان صومعه سرا رأی خود را به صندوق انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان شهرستان صومعه سرا در آغازین ساعات شروع رأی گیری در صبح جمعه با حضور در پای صندوق سیار واقع در فرمانداری این شهرستان آرای خود را به صندوق انداختند.

فرماندار صومعه سرا در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر امروز را نمادی از اقتدار و عزت ایران اسلامی عنوان کرد و گفت: قبل از شروع ساعت رأی گیری تمامی عوامل اجرایی برسرصندوق های حوزه های مربوطه شهرستان آماده شدند.

حسین اسماعیل پور با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری یک انتخابات خوب و به دور از هرگونه شائبه ای در شهرستان فراهم شده است، افزود: شهرستان صومعه سرا ۹۸ هزار نفر واجد شرایط رأی دهی دارد.

وی به ۲۰۳ شعبه اخذ رأی در شهرستان صومعه سرا اشاره و اظهار کرد: ۱۱۷ شعبه مربوط به بخش مرکزی، ۴۲ شعبه بخش تولمات و ۴۴ شعبه بخش گوراب زرمیخ است.

فرمانداری صومعه سرا ادامه داد: خوشبختانه براساس گزارشات رسیده از ساعات ابتدایی شروع رأی گیری شعبات اخذ رأی شاهد حضور پرشور مردم شهرستان بوده اند.

به گفته این مسئول سه هزار نیروی انسانی در بحث انتخابات در شهرستان صومعه سرا همکاری می کنند.

در شهرستان صومعه سرا ۱۳ کاندیدا برای کسب یک کرسی در بهارستان با هم به رقابت می پردازند.