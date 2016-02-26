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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸

گروه نمایش «شاهزاده خانم بدترکیب» تکمیل شد

گروه نمایش «شاهزاده خانم بدترکیب» تکمیل شد

با پیوستن همه عوامل گروه نمایش «شاهزاده خانم بدترکیب» به کارگردانی مریم کاظمی این اثر ویژه کودکان و نوجوانان در تالار هنر روی صحنه خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شاهزاده خانم بدترکیب» نوشته اوراند هریس که با ترجمه حسین فدایی حسین و کارگردانی و طراحی مریم کاظمی آخرین روزهای تمرین را سپری می کند با حضور هنرمندان تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان روی صحنه می رود.

در این نمایش موزیکال که برای گروه سنی کودک و نوجوان آماده می شود بازیگرانی همچون حسین محب اهری، مریم کاظمی، میترا کریم خانی، هایده حسین زاده، شراره طیار، پریسا فلاح زاده، نازنین صفا، مسعود مهرابی، سعید قره داغلی، شیما میرمهدی، نرگس صفا منش، مهدی رمضان زاده، مریم علیپور، پویا ششپری، ماندانا عبقری و مهراد زمانی به ایفای نقش می پردازند.

طراحی صحنه این نمایش را سینا ییلاق بیگی، طراح لباس را مژگان عیوضی، طراحی و ساخت عروسک ها را سهیلا باجلان و طراحی ماسک و کلاه گیس را افسانه قلی زاده بر عهده دارند.

«شاهزاده خانم بد ترکیب» با موسیقی فرید نوایی روی صحنه می رود. طراحی پوستر و بروشور این نمایش را پریسا فلاح زاده و عکاسی آن را سیامک زمردی مطلق برعهده دارند. مهراد زمانی نیز دستیار کارگردان این نمایش است.

این نمایش به ماجرای شاهزاده خانمی اخمو و بد اخلاق به نام اسمیرالدا می پردازد و قرار است در تالار هنر میزبان خانواده ها باشد.

کد مطلب 3566082
عطیه موذن

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    نظرات

    • رضا انصاي ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام من رفتم نمايش شاهزاده خانم بدتركيب رو ديدم بي نظير و بسيار تماشايي بود از زحمات همه عوامل اين نمايش تشكر ميكنم برخورد دوستانه و رفتار با محبت شون فراموش شدني نيست

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