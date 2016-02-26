گروه نمایش «شاهزاده خانم بدترکیب» تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شاهزاده خانم بدترکیب» نوشته اوراند هریس که با ترجمه حسین فدایی حسین و کارگردانی و طراحی مریم کاظمی آخرین روزهای تمرین را سپری می کند با حضور هنرمندان تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان روی صحنه می رود.

در این نمایش موزیکال که برای گروه سنی کودک و نوجوان آماده می شود بازیگرانی همچون حسین محب اهری، مریم کاظمی، میترا کریم خانی، هایده حسین زاده، شراره طیار، پریسا فلاح زاده، نازنین صفا، مسعود مهرابی، سعید قره داغلی، شیما میرمهدی، نرگس صفا منش، مهدی رمضان زاده، مریم علیپور، پویا ششپری، ماندانا عبقری و مهراد زمانی به ایفای نقش می پردازند.

طراحی صحنه این نمایش را سینا ییلاق بیگی، طراح لباس را مژگان عیوضی، طراحی و ساخت عروسک ها را سهیلا باجلان و طراحی ماسک و کلاه گیس را افسانه قلی زاده بر عهده دارند.

«شاهزاده خانم بد ترکیب» با موسیقی فرید نوایی روی صحنه می رود. طراحی پوستر و بروشور این نمایش را پریسا فلاح زاده و عکاسی آن را سیامک زمردی مطلق برعهده دارند. مهراد زمانی نیز دستیار کارگردان این نمایش است.

این نمایش به ماجرای شاهزاده خانمی اخمو و بد اخلاق به نام اسمیرالدا می پردازد و قرار است در تالار هنر میزبان خانواده ها باشد.