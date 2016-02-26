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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴

دبیر ستاد انتخابات مازندران:

صندوق های سیار انتخابات در مازندران کاهش یافت

صندوق های سیار انتخابات در مازندران کاهش یافت

ساری - دبیر ستاد انتخابات مازندران از کاهش صندوق‌های سیار در سی و چهارمین دوره انتخابات کشور در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ابراهیمی صبح جمعه در نشست با خبرنگاران مستقر درستاد انتخابات، بابیان اینکه ۱۶ هزار عوامل انتظامی، ۴۸ هزار نفر عوامل اجرایی در انتخابات فعالیت دارند، شمار رأی اولی‌ها را ۱۱۲ هزار نفر بیان کرد.

وی اظهار داشت: ۹ حوزه اصلی و ۴۷ حوزه فرعی با سه هزار و ۷۶۰ روستا در استان وجود دارد که درمجموع سه هزار و ۴۵ شعبه اخذ رأی در استان آرای مردم را جمع‌آوری می‌کند.

وی با اشاره به کاهش شمار صندوق‌های سیار گفت: ۶۲۰ صندوق سیار داریم که از این تعداد ۵۶۲ صندوق روستایی و ۵۸ صندوق شهری است.

ابراهیمی گفت: میزان مشارکت مردم در چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان ۷۳ درصد و در انتخابات دهمین دوره مجلس نهم ۷۶ درصد و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ۹۳ درصد بوده است.

کد مطلب 3566083

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