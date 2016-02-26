پیگیری مشکلات اقتصادی مهمترین اولویت مجلس آینده

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی که با حضور در مسجد امام حسن عسگری(ع) قم رأی خود را به صندوق شماره ۲۳ انداخت در جمع خبرنگاران این استان با بیان اینکه تلاش برای بازنده و یا برنده بودن نیست، تأکید کرد: ورود افراد قوی به مجلس شورای اسلامی در سرنوشت کشور تأثیر فراوانی دارد.

وی حضور مردم را مناسب توصیف کرد و گفت: حضور حداکثری نشان می‌دهد که مردم به سرنوشت خود حساس هستند که این می‌تواند کارآمدی بیشتری را رقم بزند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از ارکان تصمیم گیری نظام هستند و تصمیمات مجلس شورای اسلامی در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیرگذار است.

وی با اشاره به جایگاه مجلس و تأثیرگذاری آن در زندگی و معیشت مردم، افزود: حضور افراد توانمند در مجلس موجب می‌شود تا آینده کشور در شرایط مناسب‌تری رقم بخورد.

لاریجانی ضمن بیان این مسئله که مهمترین مشکل کشور اقتصاد است، کارآمدی اقتصادی، ایجاد رونق و مبارزه با رکود را از مهمترین مسائلی عنوان کرد که در مجلس آینده باید پیگیری شود.

وی تأکید کرد: مجلس آتی در راستای ایجاد بسترهای سرمایه گذاری و تسهیل امور برای سرمایه گذاران باید تلاش کند.