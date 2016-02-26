۷۵ خبرنگار پوشش خبری انتخابات در شهرستان شاهرود را برعهده دارند

عباس اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات شهرستان شاهرود از صدور کارت ویژه برای ۷۵ خبرنگار در راستای پوشش حماسی مردم دیار معلمان دین و اخلاق خبرداد و بیان داشت: ۵۰ خبرنگار محلی و خبرگزاری ها به همراه ۲۵ نفر از رسانه ملی پوشش اخبار انتخابات شهرستان را در روز هفتم اسفندماه برعهده دارند.

وی افزود: در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری برای ۴۰خبرنگار کارت ویژه پوشش خبری انتخابات صادر شده بود که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در هفتم اسفندماه، این میزان به ۷۵نفر افزایش پیدا کرده است.

سهم عمده اصحاب رسانه در خلق حماسه

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان شاهرود در پاسخ به این سوال که حضور اصحاب رسانه در انتخابات هفتم اسفندماه را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه شاهرود مثل همیشه با شور و شوق، از ساعات اولیه صبح در فرمانداری حضور یافته و به پوشش خبری مناسب انتخابات پرداختند همچنین باید گفت اصحاب رسانه با پوشش خبری رویدادهای انتخابات و دعوت عمومی از مردم برای حضور در حماسه هفتم اسفندماه، نقشی بسزایی دارند.

اعتماد با اشاره به وظایف کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات نیز، توضیح داد: این ستاد وظایف قانونی خود را از ماه ها قبل انجام داده که مهترین آنها تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات روز هفتم اسفندماه بوده تا باز هم مثل دوره های قبل مشت محکمی بر دهان دشمنان بکوبیم و یک بار دیگر حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنیم.

وی افزود: کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات حدود پنج ماه است که کار خود را شروع کرده و با بیش از پانزده عضو، فضای مجازی را در این دوره کاملا رصد کرده و به برای تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات فعالیت های لازم را انجام داده است و حاصل زحمات این عزیزان امروز مشاهده می شود.