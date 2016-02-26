به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور مردم نشاندهنده وحدتی است که بین آنها حاکم است.
وی افزود: مردم ما دیدگاههای مختلفی دارند، اما نسبت به سرنوشت کشور متعهد هستند.
واعظی تاکید کرد: حضور مردم در انتخابات به این معنا است که ملت ایران یکبار دیگر خط انقلاب را تایید کردند. این میراثی است که امام(ره) به یادگار گذاشته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: سیره امام(ره) در موقعیت کنونی نشاندهنده دموکراسی است و حضور مردم و مقامات نشاندهنده اهمیتی است که کشور به دموکراسی میدهد.
وی ادامه داد: نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری میتواند سرنوشت کشور را رقم بزند.
واعظی با بیان اینکه حضور مردم را گسترده ارزیابی میکنم، گفت: این امر موجب میشود ایران اقتدار خود را در منطقه بیش از پیش حفظ کند و برای رسیدن به گام دوم برجام که حل مسائل اقتصادی است، سال آینده، سال رونق اقتصادی برای کشور باشد.
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