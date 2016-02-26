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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۱

واعظی در حسینیه ارشاد:

حضور مردم در انتخابات اقتدار ایران در منطقه را حفظ می‌کند

حضور مردم در انتخابات اقتدار ایران در منطقه را حفظ می‌کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات را گسترده ارزیابی می‌کنم، گفت: این حضور موجب می‌شود ایران اقتدار خود را در منطقه بیش از پیش حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور مردم نشان‌دهنده وحدتی است که بین آنها حاکم است.

وی افزود: مردم ما دیدگاه‌های مختلفی دارند، اما نسبت به سرنوشت کشور متعهد هستند.

واعظی تاکید کرد: حضور مردم در انتخابات به این معنا است که ملت ایران یکبار دیگر خط انقلاب را تایید کردند. این میراثی است که امام(ره) به یادگار گذاشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: سیره امام(ره) در موقعیت کنونی نشان‌دهنده دموکراسی است و حضور مردم و مقامات نشان‌دهنده اهمیتی است که کشور به دموکراسی می‌دهد.

وی ادامه داد: نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می‌تواند سرنوشت کشور را رقم بزند.

واعظی با بیان اینکه حضور مردم را گسترده ارزیابی می‌کنم، گفت: این امر موجب می‌شو‌د ایران اقتدار خود را در منطقه بیش از پیش حفظ کند و برای رسیدن به گام دوم برجام که حل مسائل اقتصادی است، سال آینده، سال رونق اقتصادی برای کشور باشد.

کد مطلب 3566093

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