ایلامی ها برای نمایش اقتدار صف کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با ۵۳۴ شعبه اخذ رای، ۴۳۴ هزار و ۶۳۷ نفر واجد شرایط رای دارد که از این تعداد ۲۳ هزار و ۴۸۳ نفر رای اولی هستند، به گفته حسین کلانتری رئیس ستاد انتخابات استان ۳۸ نفر برای کسب سه کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ۲ نفر برای یک کرسی مجلس خبرگان رهبری با هم رقابت می کنند.

حضور امام جمعه ایلام و استاندار ایلام در پای صندوق رای

امام جمعه ایلام و استاندار ایلام ساعاتی پیش با حضور در شعب اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداختند، حجت الاسلام والمسلمین محمد نقی لطفی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و محمدرضا مروارید استاندار ایلام با حضور در شعبه اخذ رای ساختمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام رای خود را به صندوق انداختند.

حوزه انتخابیه ایلام شامل شهرستان های ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران و ملکشاهی و حوزه انتخابیه دهلران شامل دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره است.

رأی اولی های ایلامی امروز نخستین حضور خود را در انتخابات تجربه می کنند

۲۳ هزار و ۴۸۳ نفر در دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران رأی اولی هستند، رئیس ستاد انتخابات استان ایلام گفت: ۱۶ هزار و ۲۷۳ نفر از این تعداد در حوزه انتخابیه ایلام و ۷ هزار و ۲۱۰ نفر در حوزه انتخابیه دهلران حضور دارند.

حسین کلانتری افزود: استان ایلام ۵۹۰ هزار نفر جمعیت دارد و ۴۳۴ هزار و ۶۳۷ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.