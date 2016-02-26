حضور پرشور مردم در انتخابات پیامی روشنی به کشورهای غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح جمعه پس از رأی دادن در مسجد غریب الغربای آمل در جمع خبرنگاران بابیان اینکه حضور پرشور و پرنشاط مردم موجب اقتدار و صلابت نظام اسلامی می‌شود، گفت: حضور پرشورمردم در پای صندوق‌های رأی پیامی روشن برای کشورهای غربی دارد.

وی با اشاره به اینکه مردم ما یکپارچه از نظام و رهبری دفاع می‌کنند، افزود: مردم ما امروز هفتم اسفند اعلام می‌کنند کاری به خط دهی‌های بیگانگان ندارند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اخیراً کاخ سفید اعلام کرد مردم ایران نظر خودشان را به جهان اعلام کنند که باید گفت مردم ما سی‌وهفت سال است دارند نظر خود را به جهان اعلام می‌کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی مردم ایران با اشاره به اینکه کشورهای بیگانه حق دخالت و خط دهی در کشور ما را ندارند، بیان داشت: اطمینان داریم مردم ما در انتخابات پرشور شرکت کرده و پیامی روشن برای دشمنان نظام و انقلاب دارند.

وی در پایان گفت: در هفتم اسفند هم به لطف الهی حماسه ایجاد خواهند کرد و نظر خودشان را با صدای رسا به جهان اعلام می‌کنند.