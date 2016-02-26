انتخابات باعث پیشبرد نظام می شود

حجت الاسلام فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: شرکت در انتخابات وظیفه ای ملی و دینی است و بی شک حضور گسترده مردم پای صندوق های رای نشانه وحدت، همدلی و عظمت ملت ایران است.

وی افزود: مردم شهرستان بندرلنگه امسال نیز همچون سال های گذشته با شور و نشاط مثال زدنی در پای صندوق های رای حاضر شده و یک بار دیگر سرنوشت کشور خود را رقم می زنند و قدرت معنوی خود را به رخ دشمنان اسلام می کشانند.

فقیهی گفت: مردم انقلابی و همیشه در صحنه بندرلنگه همچنان پشتیبان نظام و رهبری هستند و با شرکت و حضور پرشور در انتخابات به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفته و مشت محکمی بر دهان استکبار می زنند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت: افراد اصلح، شجاع در برابر دشمن و نفوذ آن را انتخاب کنید زیرا انتخاب افراد مومن و دلسوز برای اسلام و کشور وظیفه ای بزرگ و مهم است.

فقیهی افزود: حضور در انتخابات واجب دینی و ملی است و از مردم خواست با هوشیاری کامل در میدان حاضر شده و با انتخاب نامزدهای اصلح یک بار دیگر شور و شعور سیاسی خود را به نمایش بگذارند.