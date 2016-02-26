به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات لرستان، بهرام رشیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کار برگزاری انتخابات در تمام شعب اخذ رای لرستان و سراسر کشور از ساعت هشت صبح آغاز شده است اظهار داشت: بر اساس بخش نامه صادر شده زمان برگزاری انتخابات ۱۰ ساعت بوده که از ساعت هشت صبح تا شش عصر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در صورتیکه مشارکت عمومی مردم در انتخابات افزایش یابد و مطابق بخش نامه ای که از وزارت کشور صادر خواهد شد زمان انتخابات تمدید خواهد شد.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات لرستان تعداد شعب اخذ رای در استان را هزار و ۴۲۵ شعبه برشمرد و گفت: تعداد شعب سیار استان ۵۹۶ و تعداد شعب ثابت ۸۲۹ شعبه است.

رشیدی نیا به وجود دو هزار و ۸۵۰ صندوق اخذ رای در لرستان اشاره کرد و افزود: در امر برگزاری انتخابات در لرستان حدود ۳۶ هزار نفر دخالت دارند.