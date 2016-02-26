جزییات پرداخت عوارض طرح ترافیک ۹۵ تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قنبرنژاد با بیان اینکه از هفته قبل تاکنون واجدین شرایط دریافت آرم طرح ترافیک سال ۹۵ می توانند با مراجعه به سایت شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام و پرداخت الکترونیکی عوارض طرح سالانه شان اقدام کنند، تصریح کرد: نرخ تعرفه آرم سالانه در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده است. بر این اساس در سال جاری تعرفه پرداخت عوارض سالانه به صورت روزانه تفکیک شده تا موجب کاهش تقاضا برای ورود به محدوده طرح ترافیک باشد. بطوریکه متقاضایان طرح به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از متقاضیان ۹۰ روزه، ۱۹۰ روزه و ۲۹۰ روزه که همان طرح سالیانه است.

وی تصریح کرد: شهروندان می توانند با انتخاب روزهایی که در محدوده طرح ترافیک تردد دارند اقدام به پرداخت عوارض کنند. بر این اساس نرخ عوارض سالانه در مورد تقاضاهای از یک تا نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه ( حقیقی و حقوقی) در تعداد روزهای درخواستی در ضریب ۱.۶ همچنین برای تقاضاهای از یک تا ۱۹۰ روز نیز حاصل ضرب تعداد روزهای درخواستی در نرخ پایه و ضریب ۱.۸ تعیین شده است.

قنبرنژاد در ادامه تصریح کرد: آن دسته از شهروندانی که از ۱ تا ۲۹۰ روز کاری را انتخاب می کنند نیز باید حاصل‌ضرب تعداد روزهای درخواستی در نرخ پایه و ضریب ۲ را پرداخت کنند.

وی با تاکید بر اینکه به مبالغ فوق ۲۰ درصد نیز در راستای توسعه حمل و نقل ریلی افزوده خواهد شد، گفت: در سال جاری تلاش کردیم نرخ پایه عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک حقیقی و حقوقی نسبت به سال گذشته تغییر نکند. در عین حال که ضریبی در نظر گرفته شده تا شهروندان بر اساس میزان ترددشان در محدوده، عوارض پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه شهروندان می توانند از طرح های روزانه و هفتگی هم برای تردد های اضطراری خود در محدوده استفاده کنند، اظهار کرد: برای طرح روزانه بدون محدودیت زمانی با احتساب ۲۰ درصد توسعه حمل و نقل ریلی بهای ۳۷ هزار و۴۰۰ تومان، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ بهای ۲۸ هزار تومان و از ساعت ۱۴ تا ۱۸ بهای ۱۸ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین برای طرح هفتگی نیز نرخ ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است.