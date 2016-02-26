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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

امام جمعه قزوین رای خود را به صندوق انداخت

امام جمعه قزوین رای خود را به صندوق انداخت

قزوین- نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در اولین ساعات رای گیری با حضور در مسجد امام خمینی غیاث آباد رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز زمان رای گیری آیت الله عبدالکریم عابدینی در مسجد امام خمینی غیاث آباد قزوین حضور یافت و رای خود را به صندوق انداخت.

عابدینی پس از انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران گفت: بسیار خوشحالیم که از اولین ساعات شروع رای گیری مردم مشتاقانه وارد صحنه شده اند و این حرکت نشان می دهد به لطف الهی حماسه ای دیگر امروز رقم خواهد خورد.

امام جمعه قزوین بیان کرد: حضور حداکثری مردم برای مسلمانان و مستضعفان و ملت مقاوم جهان پیام پیروزی و امید بخشی خواهد داشت و نشان دهنده حمایت امت ایران اسلامی از آنهاست تا آینده درخشانی برای آنها هم رقم بخورد.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: این حضور گسترده دشمنان را ناامید می کند و امیدواریم امروز استکبار جهانی و دشمنان نظام بار دیگر نا امید شوند و شعور سیاسی بالای مردم را باور کنند.

انتخابات دانشگاه فرهنگ سازی است

امام جمعه قزوین بیان کرد: این انتخابات مانند دانشگاهی سیاسی برای فرهنگ سازی است و مردمی که در این صحنه حاضر می شوند نشان می دهند از شجاعت، بصیرت، بینش و شعور سیاسی برخوردارند و اجازه نمی دهند دیگران در سرنوشت آنها دخالت کنند.
 
وی تصریح کرد: امروز می توان گفت حماسه حضور مردم در حمایت از جریان سیاسی انقلاب شکل گرفته و به عنوان عیدی باشکوه جای خوشحالی برای مردم دارد.

عابدینی در خصوص تبلیغات مسموم غربی ها برای سمت وسو دادن به رای مردم به سوی افرادی خاص یادآور شد: دانش سیاسی و اجتماعی غربی ها ضعیف است و نمی دانند که هرکسی را که آنها به مردم معرفی کنند از چشم ملت ایران خواهد افتاد و مردم آنها را از فهرست خود خارج می کنند.

رقابت را به رفاقت تبدیل می کنیم

امام جمعه قزوین همچنین اظهارداشت: اگر تا دیروز داوطلبان رقیب یکدیگر بودند تا خود را به مردم معرفی کنند اما پس از شمارش آراء و مشخص شدن نمایندگان منتخب مردم باید رقابت را به دوستی و مودت تبدیل کنند و با مهربانی و وحدت برای اعتلای استان و کشور همت گام بردارند.

کد مطلب 3566107

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