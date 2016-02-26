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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳

فرمانده انتظامی استان البرز:

امنیت انتخابات البرز به طور صددرصدی تامین شده است

امنیت انتخابات البرز به طور صددرصدی تامین شده است

کرج - فرمانده انتظامی استان البرز گفت: نیروی انتظامی تمام توان خود برای امنیت انتخابات به کار گرفته تا مردم بتوانند در فضایی امن و با خیالی آسوده به انتخاب افراد اصلح بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح پیش از ظهر امروز با حضور در مسجد جامع رجایی شهر کرج رای خود را به صندوق انداخت و در جمع خبرنگاران مردم را صاحبان اصلی انتخابات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و اظهار کرد: با توجه به حضور پرشور مردم از ساعات اولیه آغاز رای گیری، نیروی انتظامی تمام توان خود برای امنیت انتخابات به کار گرفته تا مردم بتوانند در فضایی امن و با خیالی آسوده به انتخاب افراد اصلح بپردازند.

فرمانده انتظامی استان البرز ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات ادامه داد: گزارشات واصله از نیروهای مستقر در شعب اخذ رای حاکی از استقبال بی نظیر مردم از این دوره انتخابات دارد و پیش بینی می شود امروز حماسه ای دیگر رقم بخورد.

وی افزود: باید قدردان پایمردی و ایستادگی مردم باشیم که در تمام عرصه ها پای آرمان های انقلاب ایستاده و از اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کرده اند، این ویژگی مردم مسئولیت خدمتگذاران به ویزه افراد انتخاب شده را بسیار سنگین تر می کند.

کامرانی صالح گفت: با توجه به شرایط سیاسی امروز کشور و جهان، تمام تمرکز دشمنان بر نحوه برگزاری انتخابات و میزان حضور مردم معطوف شده است و بحمدالله با این حضور حداکثری و شور و شوق مردم به ویژه جوانان از هر طیف و سلیقه ای مشت محمکی بر دهان آنها خواهد خورد و متوجه می شوند که ملت ایران همواره پشتیبان نظام و ولایت هستند.

کد مطلب 3566108

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