مردم در ساعات اولیه رای گیری در پای صندوق های رای حاضر شوند

حجت الاسلا م علی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در واقع شرکت در انتخابات به معنای رای به اقتدار، امنیت، عزت، استقلال، جمهوریت و اسلامیت نظام است.

وی خلق حماسه سیاسی را مستلزم انگیزه و اراده جدی دانست و افزود: نتیجه انتخاب و آراء ما به خود ما بازخواهد گشت.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمان از مدت ها قبل کار خود را آغاز کرده و با همکاری های خوبی که با مجموعه اجرایی استان بود، همه شرایط آماده است.

وی ادامه داد: ناظران مجهز و مصمم برای انجام کار هستند و در کنار هر صندوق رای در سطح استان کرمان حداقل سه نفر و بعضا شش تا هفت نفر ناظر حضور دارند و امور را رصد می کنند.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به اینکه ناظران حق دخالت اجرایی در امور حوزه رای گیری را نداشته و تنها نظارت می کنند، افزود: این افراد در پایان نیز وظیفه خود در امر قرائت و شمارش آرا انجام داده و بعد از امضاء، صندوق ها را تحویل مسئولین امر می دهند.

وی با ادامه داد: امیدواریم حضور پرشور و پرابهت مردم استان کرمان در انتخابات را شاهد باشیم و با آرایی که در کشور خواهیم داشت دنیا و استکبار را زمین گیر کرده و بگوییم علیرغم همه مشکلات و تهدیدات علیه ایران اسلامی، ملت ما به تشخیص و اعتقاد و انتخاب خود، به خوبی به وظیفه اش عمل می کند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمان گفت: از مردم می خواهیم که در اولین فرصت و با شتاب برای رای دادن اقدام کنند و آن را به آخر وقت موکول نکنند تا وزارت کشور، استانداری و فرمانداری ها مجبور به تمدید زمان رای گیری نشوند.

وی گفت: هرچه حضور در انتخابات پررنگ تر و پرشورتر باشد قطعا آثار روانی بهتری در سطح بین المللی خواهد داشت.