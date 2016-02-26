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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه خبر داد:

توزیع یک میلیون و ۸۳۰ هزار تعرفه رای در استان کرمانشاه

توزیع یک میلیون و ۸۳۰ هزار تعرفه رای در استان کرمانشاه

کرمانشاه- دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه از توزیع یک میلیون و ۸۳۰ هزار تعرفه رای در استان خبر داد و گفت: ۷۶ درصد جمعیت استان امسال واجد شرایط رای دادن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاه آبادی صبح امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته و ارتباطی که امروز صبح با فرمانداران سراسر استان برقرار شده راس ساعت ۷ صبح سیستم شعب مختلف اعلام وصول شد و راس ساعت هشت تمام شعب اخذ رای در سراسر استان کرمانشاه  آغاز به کار کردند.

شاه آبادی تعداد شعب اخذ رای در سراسر استان کرمانشاه را ۱۵۱۴ شعبه عنوان کرد و افزود: یک شعبه برای اقلیت های مذهبی زیر نظر فرمانداری تهران در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به اعلام انصراف ۳ کاندیدا در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب تعداد داوطلبان این حوزه از ۱۲ نفر به ۹ نفر رسید و به این ترتیب تعداد نامزدهای مجلس در استان از ۹۲ نفر به ۸۹ نفر کاهش یافت.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: تعداد ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تعرفه رای در استان کرمانشاه داریم که برای تمام شعب در نظر گرفته شده است.

شاه آبادی کل جمعیت استان کرمانشاه  را یک میلیون و ۹۷۷ هزار نفر و جمعیت واجد شرایط رای را یک میلیون و ۵۰۷ نفر عنوان کرد و گفت: ۷۶ درصد جمعیت استان واجد شرایط رای دادن هستند.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: امسال همچنین ۸۲ هزار و ۶۸۶ نفر نیز رای اولی در استان داریم.

کد مطلب 3566110

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